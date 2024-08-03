Mermerli Çeşme: Urla'nın anıtlaşmış tarihi

İzmir’in Urla ilçesinde yer alan Mermerli Çeşme, tarih kokan bir yapıdır. 1645-1646 yıllarında Ahmet Ağa tarafından yaptırıldığı bilinen bu çeşme, zamanla birçok değişikliğe uğramıştır.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1923'te Urla Belediyesi tarafından Kurtuluş Savaşı anısına İstiklal Abidesi'ne dönüştürülen çeşme, yapılan ilaveler nedeniyle orijinal formundan uzaklaşmıştır. Ancak günümüzde Mermerli Çeşme olarak bilinen bu tarihi yapının hala etkileyici bir görünümü vardır.

Mermerli Çeşme, Urla'nın merkez meydanında dikkat çekici bir konumda bulunuyor. Mermer sütunlarla çevrili olan çeşme, adeta bir sanat eseri gibi karşımıza çıkıyor. Çeşmenin arkasında beyaz mermerden yapılmış dört köşe bir kaide bulunuyor ve bu kaidenin etrafında çeşitli çeşmeler yer alıyor. Kaidenin üstünde silmeli bir çıkıntı var ve onun üzerine yuvarlak bir sütun yerleştirilmiş. Bu tasarım, çeşmeye hem estetik hem de anıt benzeri bir görünüm kazandırmış.

Mermerli Çeşme, Urla'nın tarihine ve kültürel mirasına dair önemli bir parça olarak ziyaretçilerini bekliyor. Hem tarihi hem de mimari açıdan ilgi çekici olan bu yapıyı görmek, Urla gezinizde kaçırılmaması gereken bir durak olacaktır.

Mermerli Çeşme: Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Mermerli Çeşme, İzmir ilinin Urla ilçesinde yer almaktadır. Urla'nın merkez meydanında bulunan bu tarihi yapıya ulaşmak oldukça kolaydır.

Adres: Mermerli Çeşme, Urla Merkez, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır:

Özel Araçla: İzmir şehir merkezinden Urla'ya doğru yola çıktığınızda, Urla'ya ulaştığınızda merkeze yönelmelisiniz. Merkezdeki meydanı takip ederek Mermerli Çeşme'yi bulabilirsiniz. Urla'da park yerleri genellikle meydan çevresinde bulunur.

Toplu Taşıma ile: İzmir şehir merkezinden Urla'ya giden otobüsler ve minibüsler bulunmaktadır. Urla'ya ulaştıktan sonra, merkezdeki meydanı bulmanız yeterlidir. Mermerli Çeşme, meydanın tam ortasında yer aldığından, toplu taşıma araçlarından indikten sonra kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.