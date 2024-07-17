İzmir Metro Aş Kapsamlı Bakım Çalışmalarına Başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla İzmir Metro AŞ yürüyen merdivenlerinde geniş kapsamlı bir inceleme ve bakım çalışması başlatıldı. Bu kapsamda Üçyol Metro İstasyonu'ndaki arızalı yürüyen merdiven tamamen yenileniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki hafta önce Üçyol Metro İstasyonu'nda yaşanan yürüyen merdiven kazasının ardından soruşturma sürecini sürdürürken, aynı zamanda tüm yürüyen merdivenlerde detaylı bir kontrol ve bakım çalışması başlattı.

Kapsamlı kontroller ve onarımlar

Metro AŞ ekipleri, yürüyen merdivenlerin daha güvenli hale gelmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle Üçyol İstasyonu'nda bakım ve onarımı tamamlanan yürüyen merdivenler hızla yeniden kullanıma açılıyor. Ekipler, benzer kazaların önüne geçmek amacıyla tüm yürüyen merdivenlerde detaylı bir inceleme gerçekleştiriyor ve gerekli bakım çalışmaları titizlikle yapılıyor.

“Vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz”

İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ertan Sayılkan, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Üçyol İstasyonu'nda yaşanan kazadan sonra bazı yürüyen merdivenlerimizi kapatarak kontrol sürecine başladık. Bu süreçte yaşlı, engelli ve bebek arabalı yolcularımızı asansörlere yönlendiriyoruz. Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla bu çalışmayı en kısa sürede tamamlamayı ve yürüyen merdivenlerimizi güvenli bir şekilde faaliyete almayı planlıyoruz. Kontrol ve bakım süreçleri tamamlanan merdivenleri kademe kademe kullanıma açıyoruz. Yolcularımızdan verdiğimiz bu rahatsızlık için özür diliyor ve anlayışlarına sığınıyoruz."

Üçyol’da hasar gören parça yeniden üretildi

Üçyol İstasyonu'ndaki kazada hasar gören yürüyen merdiven parçası yeniden üretilerek yerine takıldı. Bu hassas çalışma hakkında bilgi veren Sayılkan, "Hasarın yaşandığı Üçyol İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenlerde diğer parçaların üretimi tamamlandı ve montajı yapılıyor. Ekip arkadaşlarım ve ben çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.