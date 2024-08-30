Geçtiğimiz ay Üçyol Metro’da yaşanan merdiven kazası sonrası Metro A.Ş Genel Müdürü Ertan Sayılkan’ı görevden alan Cemil Tugay, köklü bir değişim adımı daha atarak uzun yıllardır görevde olan Sönmez Alev’i de görevden aldı.

25 yıllık görev son buldu

1999 yılında İzmir Metrosu’nda Sabit Tesisler Müdürü olarak göreve başlayan ve Teknik Altyapıdan Sorumlu Müdür, Genel Müdür ve son olarak Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Sönmez Alev, 25 yıl boyunca İzmir’in ulaşım altyapısına önemli katkılarda bulundu. Sönmez Alev, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklama ile istifasını duyurdu.

Alev, açıklamasında İzmir Metrosu’nda geçirdiği çeyrek asrı özetlerken, "İzmir Metrosu’nda çok güzel anılar biriktirdim, kadim dostluklar edindim, yaşamımı derinden etkileyen müthiş insanlar tanıdım" dedi. Görev süresi boyunca yaşadığı önemli anılara değinen Alev, İzmir Tramvayı’nın caddelere dönüşünden genç çalışanların kariyer basamaklarını tırmanmasına kadar birçok başarıya imza attığını vurguladı.

“Onur ve gururla çalıştım”

Sönmez Alev, "Çeyrek asır boyunca İzmir’in çıkarlarını gözeterek, onur ve gururla çalıştım. Beni en çok mutlu eden de bu" diyerek İzmir’e hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Rahmetli Başkan Ahmet Piriştina’dan başlayarak, yıllar boyu birlikte çalıştığı belediye başkanlarına, yöneticilere ve İzmir halkına teşekkür etti.

Cemil Tugay’dan yeniden yapılanma hamlesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın metroda yaptığı bu değişim, geçtiğimiz ay yaşanan merdiven kazası sonrası Metro A.Ş’de başlayan yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Tugay’ın, metro yönetiminde daha dinamik ve güncel bir kadro oluşturma amacıyla bu adımı attığı belirtiliyor.