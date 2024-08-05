Metropolis Antik Kenti: Tarih ve kültürün iç içe geçtiği bir yolculuk

Metropolis Antik Kenti, İzmir'in 45 kilometre doğusundaki Torbalı ilçesinin ilk yerleşim alanıdır. Torbalı Ovası'nın batısında, Yeniköy ve Özbey köylerinin arasında bir tepe üzerine kurulmuş olan bu antik kent, tarih severler için oldukça ilgi çekici bir destinasyon.

Tarihin derinliklerine bir bakış

Metropolis, MÖ 3. yüzyılda Selukos Krallığı döneminde Lyzimachos'un adamları tarafından kurulmuş bir şehir olarak bilinir. Adını, 'ana tanrıça' anlamına gelen Metropolis'ten alır. Bu tanrıçanın heykeli, Uyuzdere bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Helenistik Dönem'de (MÖ 1-2. yüzyıl) şehir, ihtişamlı sur duvarları, Ares adına yapılan tapınak ve stoa gibi anıtsal yapılarla gelişmiş ve sanat açısından önemli bir merkez haline gelmiştir.

İzlenimlerinizi zenginleştirecek yapılar

Metropolis’in en dikkat çekici yapılarından biri tiyatrosudur. Tiyatro, doğal bir yamaç üzerine kurulmuş ve tamamen mermerden yapılmıştır. Orkestra, sahne binası ve oturma yerlerinden oluşan bu tiyatro, zamanında 8-10 bin kişilik bir kapasiteye sahipti. Ayrıca, dışarıdan gelen önemli konuklar ve din adamları için özel koltuklar yapılmış; bu koltukların arkasında Zeus’un yıldırım demeti ve Ares’in kabartmaları yer almaktadır. Helenistik dönemin mermer işçiliğinin en güzel örneklerini görebileceğiniz bu koltuklar, ziyaretçilerin ilgisini çeken detaylardandır.

Kazı çalışmaları ve günümüzdeki durum

Metropolis Antik Kenti'nin kazı çalışmaları ilk olarak 1989 yılında Prof. Dr. Recep Meriç tarafından başlamıştır. 2006 yılından itibaren kazı başkanlığı görevini Prof. Dr. Serdar Aybek yürütmektedir. Bu kazılar, antik kentin daha iyi anlaşılmasını ve korunmasını sağlamaktadır.

Sonuç olarak, Metropolis Antik Kenti, tarih ve kültürü bir arada yaşamak isteyenler için eşsiz bir gezi noktasıdır. Antik çağların izlerini sürmek, mermer işçiliğinin örneklerini görmek ve tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkmak için Metropolis’i ziyaret edebilirsiniz.

Metropolis Antik Kenti nerede, nasıl ulaşılır?

İzmir'in 45 kilometre doğusunda, Torbalı ilçesinde yer alır. Torbalı'nın batısında, Yeniköy ve Özbey köyleri arasında bir tepe üzerinde konumlanmıştır. İşte buraya nasıl ulaşabileceğiniz ve adres bilgileri:

Adres:

Metropolis Antik Kenti, Torbalı, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır:

Özel Araç ile: İzmir şehir merkezinden Torbalı yönüne doğru yola çıkın. İzmir-Torbalı karayolu üzerinde ilerleyin ve Torbalı'dan sonra Yeniköy ve Özbey köylerine doğru sapın. Antik kent, bu köylerin arasında bir tepe üzerinde yer almaktadır.

Toplu Taşıma ile: İzmir şehir merkezinden Torbalı'ya giden otobüslerle veya minibüslerle ulaşabilirsiniz. Torbalı merkezden yerel dolmuşlar veya taksilerle antik kente ulaşabilirsiniz.