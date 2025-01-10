İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro hattındaki yolcu taleplerini göz önünde bulundurarak, metronun sefer programında yeni bir düzenleme yaptı. Bugünden itibaren, İzmir Metrosu’nda Evka 3 ile Narlıdere Kaymakamlık arasındaki seferler, her gün 20.00’den sonra kesintisiz olarak gerçekleştirilecek.

Metro sefer aralıkları kısaltıldı, yeni düzenleme hayata geçti

Daha önce Narlıdere Kaymakamlık istasyonunda son bulan tren seferleri, haftanın her günü 20.00’den sonra kesintisiz ulaşım sağlayacak şekilde düzenlendi. Bu değişiklikle, vatandaşlar Evka 3 ile Narlıdere arasındaki mesafeyi daha hızlı ve kolay şekilde kat edebilecek. Önceden trenler, bir seferde Fahrettin Altay’da, bir seferde ise Narlıdere Kaymakamlık’ta son durak yapıyordu. Ancak şimdi, gece saatlerinde kesintisiz bir ulaşım imkânı sunulacak.

27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım imkanı

Evka 3 ile Fahrettin Altay arasında mevcut olan hattın devamı olan Narlıdere hattı, Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi gibi önemli istasyonları kapsıyor. Bu hattın toplam uzunluğu 27 kilometreyi buluyor. Ulaşımda sağlanan bu kolaylık ile, İzmir’in kuzeyinden güneyine kadar olan mesafe 47 kilometreyi bulan karayolunun yerine daha hızlı bir alternatif sunulmuş oluyor.

İzmir Metrosu'nda yenilikçi adımlar devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro hattındaki düzenlemelerle ilgili sürekli iyileştirme çalışmaları yapıyor. Geçtiğimiz dönemde 15 dakikalık sefer aralıkları 8 dakikaya düşürülmüştü. Bu yeni düzenleme de, metroyu kullananların daha rahat bir şekilde seyahat etmelerini hedefliyor.