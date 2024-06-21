İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ tarafından yapılan İzmir-Midilli seferleri, kapıda vize uygulamasının başlamasıyla büyük ilgi görüyor. Bu yıl, bir aylık sürede 2.976 bilet satışı gerçekleştirildi.

İzmir-Midilli Seferlerinin Başlaması

İZDENİZ'in “Rotamız Midilli” seferlerinin yeni sezonu başladı. İlk tur, Ramazan Bayramı’na özel olarak yapıldı ve 3 Mayıs itibariyle düzenli seferlere geçildi. Kapıda vize uygulaması sayesinde bu seferler büyük ilgi gördü ve 2023 yılındaki toplam 4.262 bilet satışına karşılık, bu yıl sadece bir ayda 2.976 bilet satışı gerçekleşti. Seferler, Çarşamba ve Cuma günleri kalkışlı olmak üzere haftada iki kez düzenleniyor.

Seferler ve Tarihler

2024 yaz dönemi seferleri, 27 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. İhsan Alyanak Gemisi ve İZDENİZ’in ikinci yüksek hızlı gemisi Prof. Dr. Aziz Sancar, bu seferlerde kullanılacak. Sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Seferler, her Çarşamba ve Cuma saat 08.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan gidiş, her Cuma ve Pazar saat 17.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş şeklinde yapılacak.

Kapıda Vize Uygulaması

Kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek yolcuların, İZDENİZ Satış Ofisi’nden randevu almaları gerekiyor. Vize başvurusu yapacak yolcuların, istenilen tüm evrakları Midilli Adası’na geçiş tarihinden en geç 5 gün önce İZDENİZ Satış Ofisi’ne iletmeleri isteniyor. Vize ücreti kişi başı 80 Euro olup, 0-18 yaş arası çocuklar için 20 Euro’dur. Kapı vizesi, en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor.

Bilet Satışı ve Fiyatları

Biletler, online olarak bilet.izdeniz.com.tr web sitesi üzerinden, İzmir Limanı’ndaki İZDENİZ bilet satış ofisinden ve İZDOĞA TURİZM’den satın alınabiliyor. 2024 yılı bilet fiyatları, cuma hareketli seferlerde 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş-dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 22,5 Euro, gidiş-dönüş 34 Euro, tam bilet tek yön 45 Euro, gidiş-dönüş 68 Euro olarak belirlenmiştir. Çarşamba hareketli seferlerde ise bilet ücretleri 0-7 yaş tek yön 5 Euro, gidiş-dönüş 8 Euro, 8-18 yaş tek yön 20 Euro, gidiş-dönüş 30 Euro, tam bilet tek yön 40 Euro, gidiş-dönüş 60 Euro olarak belirlenmiştir.

Bisikletli Yolcu İmkanı

İzmir-Midilli seferlerine bisikletli yolcular da katılabiliyor. İhsan Alyanak ve Prof. Dr. Aziz Sancar yolcu gemileri, 10’ar adede kadar bisikletli yolcu kabul ediyor. Bisikletle seyahat etmek isteyen yolcuların, bilet rezervasyonu sırasında bunu bildirmeleri gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZDENİZ ile gerçekleştirdiği İzmir-Midilli seferleri, kapıda vize uygulaması ve artan ilgi sayesinde başarılı bir sezon geçiriyor. Seferler, yaz boyunca devam edecek ve talep doğrultusunda ek seferler de düzenlenebilecek.