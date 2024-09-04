CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Zabıta Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Zabıta Teşkilatı'nın meslek kanunu eksikliğinin teşkilatın etkinliğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kılıç, yazılı açıklamasında, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Teşkilatı’nın mevcut sorunlarına dikkat çekerek, “198 yıllık köklü geçmişi olan zabıta teşkilatının halen bir meslek kanununun olmaması, mesleğin saygınlığına ve etkinliğine zarar vermektedir. Bu köklü tecrübe, bir meslek kanunu ile desteklenmeli; mesleğin standartları yükseltilip, çalışanların hakları güvence altına alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

"Zabıta teşkilatı, kanunla güvence altına alınmalı"

Kılıç, Zabıta Teşkilatı’nın çalışma koşulları, görev tanımları ve özlük haklarına dair net düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Zabıta teşkilatının görev ve yetkileri, alacakları meslek içi eğitimler, giyecekleri kıyafetler ve kullanacakları ekipmanlar gibi konular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmelidir. Belediyeler, bu yönetmeliklere uygun ek düzenlemeler yapabilir. Zabıta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için personelin çalışma süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen saatlerden bağımsız olarak, hizmetin aksatılmaması adına düzenlenmelidir.”

"Zabıtalar 3600 ek göstergeyi hak ediyor"

Zabıtaların mevcut durumda Genel İdare Hizmetleri Sınıfı içerisinde değerlendirildiğini hatırlatan Kılıç, bu durumun zabıtaların özlük hakları açısından mağduriyetler yarattığını ifade etti. Kılıç, “Zabıtalar, sahada kolluk kuvveti olarak 7/24 çalışmakta, ancak bu emekleri karşılığında hak ettikleri özlük haklarına sahip olamamaktadır. 3600 ek gösterge, zabıtalar için bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca, görevde yükselme sınavlarının yapılmaması nedeniyle birçok belediyede yöneticilik pozisyonları vekaleten yürütülmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi için sınavlar yapılmalı ve mülakat olmaksızın asaleten atamalar gerçekleştirilmelidir” dedi.

"Zabıta Haftası'nı kutluyorum, yanınızdayım"

Son olarak, zor koşullarda çalışan zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı kutlayan Kılıç, “Kentlerimizin düzeni, huzuru ve kamu sağlığı için 7/24 fedakârca çalışan tüm zabıtaların yanındayım” diyerek sözlerini tamamladı.