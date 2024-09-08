İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ösen, 9 Eylül'ün Türk milletinin yokluk içinde düşmana karşı verdiği direniş destanının en önemli duraklarından biri olduğunu belirterek, bu tarihi günün İzmir kadar Anadolu’nun da kurtuluşunun sembolü olduğunu ifade etti.

"Mücadelemiz hiç bitmeyecek"

Ösen, İzmir’in kurtuluşunu kutlarken, İzmirli bir milletvekili olarak şehri en iyi şekilde temsil etmek ve sorunlarını çözmek için mücadelesinin devam edeceğini söyledi. Milli mücadele ruhunu yaşatmaya ve İzmir'in kalkınması için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Ösen, İzmir'in her alanda hak ettiği yeri alması için var gücüyle çalıştığını ifade etti.