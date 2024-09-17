DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevlerinde oda fiyatlarına yapılan fahiş zammı gündeme taşıdı. Ösen, bakanlık tarafından huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerine gönderilen resmi yazıyla, çift kişilik odaların fiyatlarının yüzde 300-360 oranında artırıldığını belirtti. Ösen, "Bu zamlarla birlikte çift kişilik bir odada kalmak isteyen emekliler, maaşlarının neredeyse tamamını barınma masraflarına ayırmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

“Emekliler Yılı” sloganı gerçeklerle uyuşmuyor

Hükümetin 2024’ü “Emekliler Yılı” ilan ettiğini hatırlatan Ösen, yapılan zammın bu söylemi boşa çıkardığını ifade etti. "En düşük emekli maaşı 12.500 TL olmasına rağmen, huzurevlerinde çift kişilik bir odada kalmak isteyen bir çift, aylık 18 bin 662 TL ödemek zorunda. Bu ekonomik koşullarda emeklilerin huzurevlerinde kalabilmesi neredeyse imkansız hale geldi" dedi.

“Krizin faturası yine emeklilere kaldı”

Milletvekili Ösen, hükümetin ekonomik krizle mücadelede yoksul kesimleri hedef aldığını iddia ederek, “Krizin faturasını yine emekliler, çaresizler ve yoksullar ödüyor. Huzurevi ücretlerine yapılan bu astronomik zam, emeklilerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiliyor” ifadelerini kullandı.