DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, geçtiğimiz hafta İzmir'in çeşitli noktalarında çıkan yangınlarla ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi sundu. Ösen, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan yangınlarla ilgili detaylı bilgileri talep etti. Yangınlarda zarar gören İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini ileten Ösen, şu soruları sordu:

Yangınların çıkma sebebi nedir? Yangınların çıkış sebebiyle alakalı olarak kaç kişi gözaltına alınmıştır? Yangınlar sırasında ilçelerimizde kaç personel ve ekipman görev almıştır? Yangınlardan ne kadar büyüklükte bir alan etkilenmiştir? İzmir ve Ege Bölgesinde faaliyet gösteren kaç yangın söndürme uçak ve helikopteri vardır? Envanterdeki yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin kaçı gece görüş ve izleme sistemine sahiptir?

Milletvekili Ösen, soru önergesi ile kamuoyunda oluşan bilgi ihtiyacını gidermeyi ve yangınların çıkış sebepleri hakkında net bilgiler almayı amaçladıklarını belirtti.