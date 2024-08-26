İzmir Milletvekili ve DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2024 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili ortaya çıkan usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı. Ösen, konunun araştırılması ve şaibelerin ortadan kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a soru önergesi sundu.

Sözlü ve yazılı notlar arasındaki uyuşmazlıklar

Seda Kaya Ösen, sözlü mülakatlarda verilen notların yazılı sınav notlarıyla uyumsuz olduğunu ve sözlü sınav sonuçlarının istatistiklerinin paylaşılmadığını belirtti. Ösen, “Yazılı sınav sonrasında yapılan sözlü mülakatlar, eşitlik ilkesine aykırı olarak değerlendirilmiştir. 90 puanın üzerinde not alan adayların sözlü mülakattan düşük not alarak başarısız sayıldıkları iddiaları bulunmaktadır. Mülakatlar sırasında hangi adayların sınava girdiği ve sıralamaların ne olduğu konusunda bilgi verilmemiştir.” ifadelerini kullandı.

Haksızlıkların giderilmesi gerektiğini vurguladı

Ösen, sınav puanlarının eşit ve objektif verilmediğine dair şüphelerin bulunduğunu dile getirerek, sınav sonuçlarının açıklanmasının önemine değindi. Şu ifadeleri kullandı: “Torpil ve adam kayırma gibi şüphelerin dağılması için tüm adayların sınav sonuçlarının açıklanması gerekmektedir. 2023 seçimleri öncesinde kamuda mülakatların kaldırılacağı sözü verilmişti. Uygulamadaki usulsüzlük ve haksızlık iddialarının giderilmesi şarttır.”

Meclise sunulan soru önergesi

Seda Kaya Ösen, Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:

1- Sınavlara giren adayların yazılı ve sözlü sınavdan aldıkları notlar nelerdir? Puan cetveli yayınlanacak mıdır?

2- Sınavların yapıldığı tarihlerde kurum içerisindeki personel genel müdür yardımcısı vb. yöneticilerin görevden alınmasının yapılan sınavlarla ilgisi var mıdır?