İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Temmuz ayı turizm verilerini değerlendirerek Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Kültür, Sanat ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Temmuz ayı sınır istatistikleri, Türkiye’nin turizmde 2024 yılı hedeflerine ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. İzmir Milletvekili Ösen, Türkiye'nin 2024 yılı için belirlenen 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefine ulaşabilmesi için yıl sonuna kadar 27 milyon ziyaretçiyi daha çekmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle döviz kuru baskısının turizm sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Ösen, artan maliyetler ve uluslararası ekonomik belirsizliklerin, sektördeki işletmeleri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Turizmde rekor iddiaları sorgulanıyor

Ösen, 2024 Temmuz ayına dair yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın yalnızca %2.6 olduğunu ve bu oranın, Türkiye’nin uluslararası rakipleri karşısında zayıf kaldığını dile getirdi. Almanya ve Rusya’dan gelen turist sayısındaki artışın sevindirici olduğunu belirtse de, İspanya ve Yunanistan gibi rakip ülkelerin çok daha yüksek rakamlara ulaştığını hatırlattı. Türkiye’nin 33 milyon ziyaretçi sayısıyla geride kaldığını belirten Ösen, “rekor” söylemlerinin gerçekçi olmadığını savundu.

TÜİK verilerine şüpheyle yaklaşılmalı

Turizm sektörünün daha şeffaf verilere ihtiyacı olduğunu belirten Ösen, TÜİK’in açıkladığı rakamların güvenilirliği konusunda da soru işaretleri olduğunu vurguladı. 2022 yılında yapılan "Ana Revizyon" ile geriye dönük turizm verilerinde değişiklik yapıldığına dikkat çeken Ösen, bu tarz müdahalelerin güven kaybına yol açtığını ifade etti.