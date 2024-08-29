DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla anlamlı bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve kesintisiz süren Türk İstiklal Savaşı'nın dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos 1922'de elde edilen kesin zaferle sonuçlandığını belirtti.

"Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz"

Milletvekili Ösen, "Türk milletinin işgalcilere karşı gösterdiği büyük fedakarlık ve direniş, özgür ve barış içinde yaşama arzusunun bir sonucudur. Savaş meydanlarında kazanılan bu zafer, yazdığı kahramanlık destanıyla esaret altındaki milletlere de ilham vermiştir," dedi. Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünde, tüm vatandaşların bayramını kutladığını ifade eden Ösen, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelenin kahramanlarını rahmetle ve minnetle andığını vurguladı.