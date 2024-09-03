CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısının 141 milyona ulaştığını, ancak garanti edilen 192 milyon araç hedefinin tutturulamadığını belirtti. Polat, eksik kalan 51 milyon aracın maliyetinin milletin cebinden ödendiğine dikkat çekti.

20 Aralık 2016’da açılışı yapılan Avrasya Tüneli’nin, 7 yıl 8 aylık sürede geçen araç sayısına ilişkin veriler açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplamda 141 milyon aracın tünelden geçtiğini ve günlük garanti edilen 70 bin araç sayısının aşıldığını ifade etti. Ancak bu açıklamalar, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın sert eleştirilerine hedef oldu.

"Garanti ödemeleri gizleniyor, millet cebinden ödüyor"

Mahir Polat, yetkililerin yalnızca geçen araç sayısını paylaştığını, fakat garanti edilen 192 milyon araç hedefine ulaşılamadığına dair herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. “7 yıl 8 ayda geçen araç sayısı 141 milyon, aradaki fark ise 51 milyon araç. Bu fark, Hazine aracılığıyla milletin cebinden ödendi,” diyen Polat, hükümetin bu konuda şeffaf davranmadığını vurguladı.

"Avrasya Tüneli 7 yılda 700 milyon dolar garanti ödemesi aldı"

Polat, Avrasya Tüneli'nin toplam maliyetinin 1 milyar 245 milyon dolar olduğunu belirterek, yalnızca 7 yıllık süre içinde işletmeci firmaya yapılan garanti ödemelerinin 700 milyon doları aştığını ifade etti. Polat, “Bu tünel için halktan 2 tünel parasını ödüyorlar. Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak dediler, ama halkı kandırdılar,” şeklinde konuştu.

Zamlar ve kur artışları yeterli olmadı

Geçiş ücretlerinde yapılan yüzde 194 oranındaki zamma rağmen, geçiş başına Hazine’nin işletmeci firmaya hala 80 TL ödeme yaptığını belirten Polat, 2023 yılı itibarıyla garanti ödemelerinin 2 milyar 899 milyon TL'ye ulaştığını kaydetti. Polat, “Seçimler nedeniyle ertelenen zamlar, Hazine’ye büyük yük bindirdi. Her geçen gün bu yük daha da artıyor,” dedi.

"İşletmeci firma 2042’ye kadar kar edecek"

Avrasya Tüneli'nin 2042 yılına kadar yap-işlet-devret modeliyle işletileceğini hatırlatan Polat, geçiş ücreti olarak 4 Dolar + KDV + ABD tüketici endeksi farkının garanti edildiğini belirtti. Polat, bu sürede sadece garanti ödemeleriyle işletmeci firmanın iki tünel parasını çıkaracağını öne sürerek, “Millete beş kuruş çıkmayacak dediler, şimdi ise iki tünel parasını halkın sırtına yüklüyorlar,” diyerek durumu eleştirdi.

Polat'tan hükümete şeffaflık çağrısı

Mahir Polat, Avrasya Tüneli geçişlerinde garanti ödemelerinin şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini belirterek, bu tür projelerde halkın doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Şeffaflık ve hesap verebilirlik, kamu projelerinin temel taşı olmalı. Milletin cebinden çıkan her kuruşun hesabını sormaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.