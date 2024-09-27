İzmir Milletvekili ve DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Koordinatörü Seda Kaya Ösen, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında sektör temsilcileri ve turizm emekçilerine değinen Ösen, Türkiye’nin turizm potansiyelinin güçlü olduğunu ancak kısa vadeli politikaların sektörü zor duruma soktuğunu belirtti.

Turizmciler zorluklarla mücadele ediyor

Ösen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Turizm, hem döviz kazandıran hem de geniş istihdam yaratan bir sektördür. Ancak ne yazık ki bugün sektör, deniz, kum ve güneş üçgenine sıkışmış bir vizyonla ilerliyor. Hükümetin kısa vadeli politikaları, turizm emekçilerini ekonomik darboğaza sürüklüyor. En yoğun geçmesi beklenen yaz aylarında bile turizmciler ve esnaflar zorluklarla mücadele ediyor.”

"Sürdürülebilir Politikalar Şart"

Ösen, turizm politikalarının uluslararası gelişmeleri takip ederek şekillendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Değişen dünyamızda turizm sektöründe de beklentiler ve eğilimler hızla farklılaşıyor. Küresel iklim krizi başta olmak üzere birçok sorun, turizm sektörü için ciddi bir tehdit. Doğal güzelliklerimizi korumadan, yeşili betonlaştırarak turizmi büyütmek mümkün değil. Sürdürülebilir turizm politikalarını geliştirmek zorundayız. Türkiye’nin dört bir yanı turizm cenneti, bu potansiyeli tüm ülkeye yaymak en büyük hedefimiz olmalı.”

İzmir, Antalya ve Muğla gibi şehirlerin turizmin yükünü tek başına taşıyamayacağını belirten Ösen, turizmin tüm Türkiye’ye yayılmasının önemine dikkat çekti. Gelecekte sürdürülebilir politikalar üretilmezse, turizm sektörünün çok daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.