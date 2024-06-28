CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde yaşanan sürgün ve sendikal ayrımcılık iddialarını sert bir dille eleştirdi. Kılıç, KESK Haber Sen üyelerinin sürgüne tabi tutulduğunu ve sendikal faaliyetler nedeniyle baskı gördüklerini belirtti. PTT'de geçici görevlendirmelerin adaletsiz bir şekilde yapıldığını vurgulayan Kılıç, bu durumun memurlar arasında huzursuzluğa yol açtığını ifade etti.

Adaletli görevlendirme talebi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, konuyla ilgili olarak verdiği yazılı açıklamada, KESK Haber Sen üyelerinin PTT içerisindeki sürgün politikalarıyla karşı karşıya kaldığını ve bu politikaların sendikal hakları engellediğini dile getirdi. Özellikle son dönemde PTT bünyesinde gerçekleştirilen sürgünlerin arttığını ve bu süreçte adaletli olmayan görevlendirmelerin yapıldığını öne süren Kılıç, “PTT’de geçici görevlendirme uygulamaları eşitsiz bir şekilde yapılmakta, memurlar arasında sendikal ayrımcılık yapılmaktadır. Sürgün ve baskı politikaları son bulmalı, istekleri dışında yer değiştirilen memurların görevlerine derhal iade edilmelidir” dedi.

İşçi haklarının ihlali

Sevda Erdan Kılıç, PTT içerisinde yaşanan sürgünlerle ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na bir soru önergesi verdiğini ve konunun Meclis gündemine taşınmasını istediğini belirtti. Ayrıca KESK Haber Sen’in bağlı olduğu uluslararası sendika federasyonu UNI Global Union’un PTT Genel Müdürlüğü'ne yaptığı çağrıya rağmen sürgün kararlarının geri alınmadığını ifade eden Kılıç, bu durumun işçi haklarının ihlali olduğunu vurguladı.

"Çalışanların sendikal hakları korunmalı"

Haber Sen eski Genel Başkanı Musa Özdemir’in Mersin’den Kayseri’ye, Mehmet Yusuf Yıldırım’ın ise Diyarbakır’dan Gaziantep’e sürgün edildiğini hatırlatan Kılıç, bu süreçte memurların yaşam koşullarının ciddi şekilde zorlaştığını ve bazılarının istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. Kılıç, PTT’deki sürgün politikalarının bir an önce sonlandırılması ve çalışanların sendikal haklarının korunması gerektiğini vurguladı.