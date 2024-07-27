Karaburun'un saklı cenneti: Mimoza koyu

İzmir'in Karaburun ilçesi, birbirinden güzel, temiz ve berrak plajlara ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl yerli ve yabancı birçok turistin ilgisini çeken bu bölge, Karaburun ilçesiyle adeta göz kamaştırmaktadır. Deniz suyu soğuk olsa da, temizliği ve berraklığı sayesinde adeta bir akvaryumda yüzüyormuş hissi vermektedir.

Karaburun'daki Mimoza Koyu, aynı zamanda Yukarı Bodrum Koyu olarak da bilinir ve Bodrum Koyu ile yan yana konumlanmış etkileyici bir koydur. Deniz, dalgasız, temiz ve berrak olup, turkuaz renkteki bu koyda plaj çakıl taşlarıyla kaplı ve sakin bir yapıya sahiptir. Mimoza Koyu'ndaki deniz, İzmir'in diğer kıyılarındaki denizler gibi serin ve soğuktur. Ayrıca, denizin içinde kayalar bulunur, bu nedenle yüzme esnasında çakıl taşlarına basma olasılığı vardır.

Mimoza Koyu'nda bir halk plajı bulunmakla birlikte, iki özel işletme de hizmet vermektedir. Bu işletmeler ücretlidir. Koya toplu taşıma araçları ile veya özel aracınızla ulaşabilirsiniz.

Karaburun merkezinin en güzel koylarından biri olan Mimoza Koyu, dalgasız ve rüzgarsız denizi ile çakıl taşlı sahiliyle dikkat çeker. Sakin ve huzurlu bir ortam sunan bu koyda, rahatsız edici kalabalıklar nadirdir. İşletme sayısı da sınırlı ve sade olup, burası tam anlamıyla kafa dinlemek isteyenler için ideal bir mekandır.

Nasıl ulaşılır?

Mimoza Koyu, İzmir'e yaklaşık 100 km mesafede, Karaburun ilçesinde bulunmaktadır. Koyun açık adresi ise şu şekildedir: İskele, 35960 Karaburun/İzmir adresinde yer almaktadır.