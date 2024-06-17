İzmir'de yaşayan vatandaşlar, 2024 yılında minibüs seyahatlerinde önemli bir ücret artışıyla karşı karşıya kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla birlikte, minibüs fiyatlarına yüzde 25 oranında bir zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, şehir içi ve şehirler arası minibüs seyahatlerinde geçerli olacak yeni fiyatlar belirlendi.

Yapılan zamla birlikte, İzmir'deki önemli güzergahlar için geçerli olan bindi-indi ücretleri şu şekilde güncellendi:

Karşıyaka-Egekent hattı: Önceki 20,00 TL'den 25,00 TL'ye yükseltildi.

Karşıyaka-Çiğli (Kahveler): Önceki 15,00 TL'den 20,00 TL'ye çıkarıldı.

Organize Sanayi-Soğukkuyu-Karşıyaka: Önceki 20,00 TL'den 25,00 TL'ye çıkarıldı.

Organize Sanayi-Dedebaşı: Önceki 15,00 TL'den 20,00 TL'ye yükseltildi.

Uygulama başladı

Minibüs şoförleri, yeni tarifeyle birlikte belirlenen fiyatları uygulamaya başladı. Vatandaşlar ise zam kararını farklı şekillerde değerlendiriyor. Kimi vatandaşlar, artan maliyetlerin etkisiyle minibüs kullanımını azaltacaklarını belirtirken, bazıları ise hizmet kalitesinin artması beklentisiyle zammı kabul edebileceklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, zam kararının ekonomik şartlardan ve hizmet maliyetlerinin artışından kaynaklandığını açıkladı. Belediye, toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilirliği için yapılan bu düzenlemenin zorunlu olduğunu vurguladı.

İzmir'de minibüslerin güncellenmiş 2024 tarife fiyatları şu şekildedir:

Karşıyaka bölgeleri

Karşıyaka - Egekent: 25,00 TL

Karşıyaka - Çiğli (Kahveler): 20,00 TL

Organize Sanayi - Soğukkuyu - Karşıyaka: 25,00 TL

Organize Sanayi - Dedebaşı: 20,00 TL

Egekent - Dedebaşı: 20,00 TL

Bindir İndi: 20,00 TL

Karşıyaka - Santral - Evka 5 bölgeleri

Karşıyaka - Santral - Evka 5: 25,00 TL

Karşıyaka - Çiğli (Kahveler): 20,00 TL

Evka 5 - Santral - Dedebaşı: 20,00 TL

Güzeltepe - Karşıyaka: 25,00 TL

Güzeltepe - Dedebaşı: 20,00 TL

Karşıyaka - Katip Çelebi Üniversitesi - Evka 5: 25,00 TL

Bindir İndi: 20,00 TL

Diğer bölgeler

Karşıyaka - Evka 6: 25,00 TL

Karşıyaka - Maltepe Lamb.: 20,00 TL

Evka 2 - Dedebaşı: 20,00 TL

Karşıyaka - Cumhuriyet (Esin Sitesi): 20,00 TL

Bindir İndi: 20,00 TL