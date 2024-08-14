Çınar’ın 3 binden fazla şişeden oluşan bu etkileyici koleksiyonu, sadece kokularıyla değil, tarihin izlerini taşıyan nadir parçalarıyla da hayranlık uyandırıyor.

100 Yıllık iş hanında tarihi yolculuk

Ünal Çınar’ın koleksiyonu, 100 yıllık tarihi Bahçeliler Hanı'nda sergileniyor. Hanın her köşesi, farklı bir kolonya şişesinin hikayesini barındırıyor. Koleksiyondaki en dikkat çekici parçalardan biri, 1886 yılından kalma kolonya şişesi. Bu nadide parça, sadece yaşıyla değil, aynı zamanda dönemin el işçiliğini ve kolonya kültürünü yansıtmasıyla da öne çıkıyor. Ünal Çınar’ın titizlikle koruduğu bu şişe, ziyaretçileri adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.

Kolonya koleksiyonunda ilginç parçalar

Çınar’ın koleksiyonunda sadece tarihi değeri olan şişeler değil, aynı zamanda ilginç tasarımlara sahip kolonyalar da yer alıyor. Tabanca, araba, horoz gibi farklı şekillerdeki şişeler ve çizgi film karakterlerinden esinlenilmiş tasarımlar, koleksiyonun ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu eşsiz parçalar, kolonyanın sadece bir koku değil, aynı zamanda bir kültür ve sanat ürünü olduğunu da kanıtlıyor.

Koleksiyonun arkasındaki tutku: Bir müze hayali

Ünal Çınar, bu değerli koleksiyonunu sadece kendisi için toplamıyor; onun en büyük hayali, bu zenginliği gelecek nesillere aktarmak ve bir kolonya müzesi kurmak. Ancak, binlerce kolonya şişesini bir araya getirmek ve korumak kolay bir iş değil. Çınar, koleksiyonunu genişletmek için zaman zaman antika pazarlarından parça satın aldığını ve bu sürecin maddi açıdan zorlayıcı olduğunu belirtiyor. Ancak, bu zorluklara rağmen müze hayalinden vazgeçmiş değil.

Çınar, müze projesi için gerekli desteği bulmak adına araştırmalar yaptığını ve yerel yönetimlerle görüşmelerde bulunduğunu ifade ediyor. "Kolonya bizim milli bir kokumuz. Hastalıkta, sağlıkta, bayramlarda hep kolonya ikram ederiz. Bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyorum" diyen Çınar, belediyelerden veya valilikten gelecek bir desteğin, bu hayalin gerçekleşmesi için büyük bir adım olacağını düşünüyor.

Geleceğe aktarılacak bir miras

Ünal Çınar’ın 25 yılını adadığı bu koleksiyon, sadece bir hobiden ibaret değil; aynı zamanda Türkiye’nin kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edilebilir. Çınar’ın müze açma hayali gerçekleşirse, bu miras, İzmir’in ve Türkiye’nin kültürel zenginliklerine önemli bir katkı sağlayacak. Her şişe, her koku, ziyaretçilere tarihin farklı bir dönemini anlatacak ve kolonya kültürünü canlı tutacak.