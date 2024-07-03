İzmir Model Fabrika, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen bir toplantıyla, işletmelerin verimliliklerini nasıl artırabileceklerini tartıştı.

Toplantıda, danışmanlık alan firmalar ARNES - Jetseal Sealing Technologies, Grafenz Endüstri ve Ticaret A.Ş., OSP Steel Hot Rolled Special Profiles, Torman A.Ş. gibi firmalar sunumlarını gerçekleştirerek, İzmir Model Fabrika'dan elde ettikleri deneyimleri paylaştılar. Katılımcılar arasında, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Yücel Yavuz, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Şevket Akçay, Ege Bölgesi Sanayi Odası Genel Sekreteri Mustafa Kalyoncu gibi önemli isimler de yer aldı.

Dr. Yücel Özkara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı olarak, verimliliğin ulusal bir öncelik olduğunu ve bu alanda yapılan çalışmaların önemini vurguladı. İzmir Model Fabrika'nın, iş birliklerinin ve stratejik projelerin önemine dikkat çekti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Model Fabrika'nın başarılarını ve işbirliklerinin gücünü vurgulayarak, yapılmayanı yapma hedefleri doğrultusunda süregelen çalışmalardan bahsetti. İşletmelerin sürdürülebilirlik ve yenilikçilik adına nasıl adımlar atabileceklerini tartıştı.

Metin Akdaş, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak, Model Fabrikaların KOBİ'ler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, kaynakların en etkin şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.