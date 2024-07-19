İzmir'in ana ulaşım güzergahlarından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda, Konak alt geçitte meydana gelen trafik kazası, sürücülerin ve şehir trafiğinin seyrini etkilemeye devam ediyor.

Konak alt geçitte meydana gelen kazada, araçların yol dışı yapılması için çalışmalar sürüyor. Bu nedenle, bulvar üzerindeki trafik akışı Karantina tünel mevkiine kadar etkilenmiş durumda. Yetkililer, sürücülerin bu bölgede dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyarıyor.

Olay yerine hızla intikal eden trafik ekipleri, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şehir içi trafiğin normal seyrine dönmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı kullanacak sürücüler, trafik kazası nedeniyle oluşabilecek yoğunluğa hazırlıklı olmalı ve gerekirse alternatif yolları tercih etmelidirler. Trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymak, güvenli ve düzenli bir ulaşım sağlamak için önem arz ediyor.

Yetkililer, kazaya ilişkin detayların netleşmesi ve yolun tam anlamıyla trafiğe açılması konusunda sürekli olarak bilgilendirme yapacaklarını belirtiyor.