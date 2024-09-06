İzmir Müzisyenleri Buluşmaları Berfin Berşe Konseriyle Başladı

Narlıdere Belediyesi, İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği İzmir Müzisyenleri Buluşmaları'nı Berfin Berşe konseriyle başlattı. Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Berşe’nin performansı büyüledi

5-26 Eylül tarihleri arasında sürecek olan İzmir Müzisyenleri Buluşmaları'nın açılış konserinde sahne alan Berfin Berşe, türküleriyle Narlıderelilere keyifli anlar yaşattı. Berşe'nin güçlü sesi ve sahne enerjisi, izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlik boyunca halk, sanatçının seslendirdiği parçalara coşkuyla eşlik etti.

Yerel sanata destek vurgusu

Berfin Berşe, sahnede yaptığı konuşmada yerel müzisyenlere verilen desteğin önemine değinerek, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’a teşekkür etti. Konser, çiçek takdimi ve teşekkür konuşmasıyla son buldu.

Narlıdere Belediyesi, İzmir’in müzik kültürüne ve sanatına destek vermek amacıyla bu yıl ilk kez İzmir Müzisyenleri Buluşmaları’nı düzenliyor. Eylül ayı boyunca her hafta farklı bir İzmirli müzisyen sahne alacak. Bu kapsamda, Soner Bektaş 12 Eylül’de Yukarıköy Meydanı’nda, Moli 21 Eylül’de Demokrasi Meydanı’nda ve Onur Tuzlacı ile Merih Aşkın (DUO) 26 Eylül’de Sahilevleri Bakü Parkı’nda sahne alacak.