İzmir Narlıdere'de polis ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesi kaçak ürün satışını engellemek amacıyla operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, şüpheli iş yerlerinde kaçak alkol ve sigara satışı yapıldığı tespit edildi.

Ele Geçirilen Ürünler

Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Bunlar arasında 17 litre etil alkol, 9,5 litre bandrolsüz rakı, 5 litre bandrolsüz votka, 1 litre bandrolsüz şarap ve 500 mililitre bandrolsüz viski yer aldı. Ayrıca, 7 adet alkol yapım kiti, 17 adet bandrolsüz sigara, 12 adet sarma sigara, 17 paket sağlığa zararsız ürün ve 2 paket elektronik sigara kiti de bulundu.

Halk Sağlığını Korumak İçin Mücadele

Ele geçirilen ürünlerin, halk sağlığını tehdit edebileceği ve yasal olmayan yollarla temin edildiği vurgulandı. Polis ekipleri, operasyon kapsamında yasal işlem başlattı.

Soruşturma Devam Ediyor

Kaçak ürün satışıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve operasyonların devam edeceği belirtildi. Ekipler, halkın güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini duyurdu.