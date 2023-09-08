Zabıta Teşkilatının 197. Kuruluş Yıl Dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası Narlıdere’de de kutlama programı vardı.

Belediye başkan yardımcıları, zabıta müdürü, amirler ve zabıta personelinin yer aldığı buluşmada, yurttaşların esenliği, sağlığı ve huzuru için 7/24 esasıyla özveriyle görev yapan Zabıta Müdürlüğü personeline teşekkür edildi. Belediye işletmesi Mandalin Kafe’de düzenlenen buluşmaya katılan Narlıdere Belediyesi Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Şirvan Bektaş, hassasiyetle görev yapan ekiplere çiçek takdim ederken, başarıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda kolaylıklar diledi.

"SİZLER HALKA BAKAN YÜZÜMÜZSÜNÜZ"

Zabıtaların, üzerlerine düşen görev ve sorumluluklar nedeniyle çok önemli bir vazife üstlendiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, “Zabıta Teşkilatımızın 197. Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz. Köklü bir geçmişten aldığı güçle bugünlere gelen Zabıta Teşkilatımız tüm Türkiye’de olduğu gibi Narlıdere’mizde de düzeni sağlıyor, yurttaşlarımızın esenliği, sağlığı ve huzur için özveriyle görev yapıyor. Sizler bizim halka bakan yüzümüz, yurttaşlarımızla, esnafla bütünleşen en önemli hizmet birimlerimizden birisiniz. Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde yaptığınız değerli çalışmalar için hepinize teşekkür ediyoruz. Görev şehidi olan zabıta kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.