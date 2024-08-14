Verilere göre, 2023 yılında Türkiye genelinde iller arasında 3 milyon 450 bin 953 kişi göç etti. Bu rakamın yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

İstanbul en çok göç alan il, İzmir üçüncü sırada

İller arası göç hareketliliğinde İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il olurken, onu 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

En çok göç veren il İstanbul, en az göç veren il Ardahan

İstanbul, 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il olarak öne çıkarken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis oldu.

Deprem bölgesinden yoğun göç

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası, deprem bölgesindeki 10 ilden toplam 715 bin 29 kişi göç etti. Hatay 164 bin 247 kişi ile en fazla göç veren il olurken, Malatya 102 bin 621, Kahramanmaraş ise 82 bin 119 kişiyle takip etti. Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman da yüksek göç oranlarına sahip şehirler arasında yer aldı. Deprem bölgesinde en az göç veren şehirler Osmaniye ve Kilis oldu; Osmaniye’den 30 bin 896, Kilis’ten ise 7 bin 604 kişi göç etti.

20-24 Yaş grubu en fazla göç eden nüfus

2023 yılında, en büyük göç hareketliliği 647 bin 191 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubundaki göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu.

Göç nedenleri: Eğitim ve yaşam koşulları öne çıkıyor

Göç etme nedenlerine bakıldığında, 601 bin 481 kişinin hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç ettiği görülürken, 518 bin 16 kişi daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişi ise eğitim nedeniyle göç etti. Kadınlarda göç nedenleri arasında eğitim ve doğal afetler öne çıkarken, erkeklerde ise daha iyi yaşam koşulları ve hanedeki fertlerden birine bağımlı göç öne çıktı.