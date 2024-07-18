İzmir'de de etkisini gösteren kavurucu sıcaklıklar vatandaşları bunalttı. 40 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında vatandaşlar ağaç gölgesinde serinlemeye tercih etti.

Nemin etkisiyle daha fazla hissedilen sıcak hava nedeniyle kentin en yoğun yerlerinden biri olan Konak Meydanı, Kordon gibi ile işlek caddeler boş kaldı.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

Salı günü girilen yeni sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar 39-41 derecelere kadar çıktı.

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre iç kesimlerde sıcaklığın 43-44 dereceleri bulması bekleniyor.

Gece ise özellikle İzmir Körfezi'ne yakın yerlerde sıcaklıkların 30 derecenin altını göremeyebileceği bildirildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Dikkatli olunmalı! Sıcak hava dalgasının pazar günü etkisini azaltmasını bekliyoruz” denildi.