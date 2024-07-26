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İzmir Novada Menemen AVM, Pazartesi'den Cumartesi'ye 10:00-22:00, Pazar günü ise 10:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İzmir şehir merkezinden kalkan ve Menemen yönüne giden belediye otobüslerinden birine binin. Novada Menemen AVM'nin yakınında bulunan duraklardan birinde inin.

Otobüs ile:

İzmir şehir merkezinden Menemen'e giden İZBAN trenine binin. Menemen İZBAN İstasyonu'nda inin. İstasyondan çıktıktan sonra kısa bir taksi yolculuğuyla veya yürüyerek AVM'ye ulaşabilirsiniz.

İzmir şehir merkezinden yola çıkın ve E87 Karayolu (Çanakkale Yolu) istikametine doğru ilerleyin. Menemen yönüne devam edin. Novada Menemen AVM , Çanakkale Asfaltı üzerinde, Menemen ilçesine yaklaştığınızda sağ tarafta yer almaktadır.

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