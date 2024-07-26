İzmir Novada Menemen alışveriş merkezi nerede?
İzmir Menemen ilçesinde, Yıldırım, Çanakkale Asfaltı üzerinde, Türkelli Caddesi No:46 Menemen/İzmir adresinde bulunmaktadır.
Nasıl ulaşılır?
Araçla:
İzmir şehir merkezinden yola çıkın ve E87 Karayolu (Çanakkale Yolu) istikametine doğru ilerleyin. Menemen yönüne devam edin. Novada Menemen AVM, Çanakkale Asfaltı üzerinde, Menemen ilçesine yaklaştığınızda sağ tarafta yer almaktadır.
Toplu Taşıma:
İzmir şehir merkezinden Menemen'e giden İZBAN trenine binin. Menemen İZBAN İstasyonu'nda inin. İstasyondan çıktıktan sonra kısa bir taksi yolculuğuyla veya yürüyerek AVM'ye ulaşabilirsiniz.
Otobüs ile:
İzmir şehir merkezinden kalkan ve Menemen yönüne giden belediye otobüslerinden birine binin. Novada Menemen AVM'nin yakınında bulunan duraklardan birinde inin.
İzmir Novada Menemen AVM'de sunulan hizmetler ve etkinlikler
Hizmetler:
- Danışma: AVM içerisinde bilgi ve yönlendirme hizmeti.
- Engelli Otoparkı: Engelli ziyaretçilere özel otopark alanları.
- Oto Yıkama: Aracınız için oto yıkama hizmeti.
- Mescid: İbadet ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz mescid.
- Çocuk Kulübü: Çocuklar için eğlenceli ve eğitici aktiviteler.
- Çocuk Parkı: Çocukların güvenle oynayabileceği park alanı.
- Şarjlı Araç Park Alanı: Elektrikli araçlar için şarj istasyonları.
- Bisiklet Park Alanı: Bisiklet kullanıcıları için park alanı.
- Motosiklet Park Alanı: Motosikletler için özel park alanı.
- Bebek Bakım Odası: Bebeklerin bakımını yapabileceğiniz özel alanlar.
Etkinlikler:
- Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler: Çeşitli sergiler, konserler ve gösteriler.
- Çocuk Aktiviteleri: Çocuklara yönelik atölyeler, oyunlar ve eğlenceli etkinlikler.
- Alışveriş Festivalleri: Sezonluk indirimler ve özel kampanyalar.
- Spor Etkinlikleri: Fitness, yoga ve diğer spor aktiviteleri.
- Yarışmalar ve Çekilişler: Ziyaretçilere yönelik ödüllü yarışmalar ve çekilişler.
- Gastronomi Etkinlikleri: Yemek tadımları, mutfak atölyeleri ve özel menüler.
İzmir Novada Menemen AVM, Pazartesi'den Cumartesi'ye 10:00-22:00, Pazar günü ise 10:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.