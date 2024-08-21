İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, İzmir’in Ödemiş ilçesinde, tefecilik faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Aramalarda çeşitli belgeler ve silah ele geçirildi

Ekipler, tefecilik suçlamasıyla yakaladıkları şüphelinin ikametinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Aramada, 2 tapu, 14 senet, bir tüfek ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Şüpheli emniyete götürüldü

Gözaltına alınan zanlı, ifadelerinin alınması ve soruşturmanın ilerletilmesi için emniyete götürüldü.