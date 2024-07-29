İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kontrolünü kaybeden otomobil kamyona çarptı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde gerçekleşti. E.Y. yönetimindeki otomobil, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü E.Y. ile yolcular G.A. (18), Y.Y. (18) ve R.A. (18) yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hızla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi