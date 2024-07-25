İzmir Optimum alışveriş merkezi nerede?

İzmir Optimum Alışveriş Merkezi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Ege Serbest Bölgesi'nde yer almaktadır. Tam adresi ise 35620 Gaziemir/İzmir olarak belirlenmiştir.

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Nasıl ulaşılır?

Özel Araç ile Ulaşım: Çeşme-Aydın Çevreyolu'ndan ilerlerken Gaziemir sapağını takip ederek veya Akçay Caddesi üzerinden Karabağlar-Gaziemir istikametine doğru devam ederek İzmir Optimum’a ulaşabilirsiniz.

İZBAN ile Ulaşım: Cumaovası-Aliağa hattı üzerinde seyahat ederken Esbaş durağında inerek İzmir Optimum’a ulaşabilirsiniz.

Metro ile Ulaşım: Metro hattında Halkapınar veya Hilal durağında İzban’a aktarma yaptıktan sonra, Cumaovası-Aliağa hattı üzerinde Esbaş durağında inerek İzmir Optimum’a ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile Ulaşım: Akçay Caddesi üzerinden Adnan Menderes Havalimanı yönüne giden tüm otobüslerle Esbaş durağında inerek İzmir Optimum’a ulaşabilirsiniz.

Minibüs ile Ulaşım: Akçay Caddesi üzerinden Adnan Menderes Havalimanı yönüne giden minibüslerle Esbaş durağında inerek İzmir Optimum’a ulaşabilirsiniz.

Örnek

İzmir Optimum Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. İşte bu hizmetlerden bazıları:

  1. Mağazalar ve Markalar: Moda, elektronik, ev eşyaları, kozmetik ve daha birçok kategoride geniş bir mağaza seçeneği sunar. Ünlü markaların yer aldığı bir alışveriş deneyimi sağlar.

  2. Yeme-İçme Alanları: Restoranlar, kafeler ve fast food zincirleri gibi çeşitli yemek seçenekleri ile ziyaretçilerine geniş bir yeme-içme yelpazesi sunar.

  3. Sinema: Modern sinema salonları ile en yeni filmleri izleme imkanı sağlar.

  4. Çocuklar İçin Eğlence Alanları: Çocuk oyun alanları ve eğlence merkezleri sunarak ailelerin çocukları ile keyifli zaman geçirmelerine olanak tanır.

  5. Park Alanları: Alışveriş merkezi içinde geniş ve rahat bir otopark alanı bulunur.

  6. VIP Hizmetler: Özel alışveriş danışmanlığı ve VIP odaları gibi kişiye özel hizmetler sunar.

  7. Sağlık ve Güzellik: Güzellik ve sağlık hizmetleri sunan çeşitli dükkanlar ve klinikler yer alır.

  8. Etkinlikler ve Organizasyonlar: Periyodik olarak düzenlenen konserler, sergiler ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerine eğlenceli ve kültürel deneyimler sunar.

  9. Wi-Fi ve Diğer Konfor Hizmetleri: Ücretsiz Wi-Fi erişimi, temizlik ve güvenlik hizmetleri gibi konfor odaklı hizmetler sağlar.

İzmir Optimum Alışveriş Merkezi genellikle haftanın yedi günü açık olup 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ