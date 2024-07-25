İzmir Optimum Alışveriş Merkezi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Ege Serbest Bölgesi'nde yer almaktadır. Tam adresi ise 35620 Gaziemir/İzmir olarak belirlenmiştir.

Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na nasıl gidilir? Hangi aktiviteler yapılır?

Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na nasıl gidilir? Hangi aktiviteler yapılır?

Özel Araç ile Ulaşım: Çeşme-Aydın Çevreyolu'ndan ilerlerken Gaziemir sapağını takip ederek veya Akçay Caddesi üzerinden Karabağlar-Gaziemir istikametine doğru devam ederek İzmir Optimum’a ulaşabilirsiniz.

İZBAN ile Ulaşım: Cumaovası-Aliağa hattı üzerinde seyahat ederken Esbaş durağında inerek İzmir Optimum’a ulaşabilirsiniz.

Metro ile Ulaşım: Metro hattında Halkapınar veya Hilal durağında İzban’a aktarma yaptıktan sonra, Cumaovası-Aliağa hattı üzerinde Esbaş durağında inerek İzmir Optimum’a ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile Ulaşım: Akçay Caddesi üzerinden Adnan Menderes Havalimanı yönüne giden tüm otobüslerle Esbaş durağında inerek İzmir Optimum’a ulaşabilirsiniz.

Minibüs ile Ulaşım: Akçay Caddesi üzerinden Adnan Menderes Havalimanı yönüne giden minibüslerle Esbaş durağında inerek İzmir Optimum’a ulaşabilirsiniz.

Mağazalar ve Markalar: Moda, elektronik, ev eşyaları, kozmetik ve daha birçok kategoride geniş bir mağaza seçeneği sunar. Ünlü markaların yer aldığı bir alışveriş deneyimi sağlar.

Yeme-İçme Alanları: Restoranlar, kafeler ve fast food zincirleri gibi çeşitli yemek seçenekleri ile ziyaretçilerine geniş bir yeme-içme yelpazesi sunar.

Sinema: Modern sinema salonları ile en yeni filmleri izleme imkanı sağlar.

Çocuklar İçin Eğlence Alanları: Çocuk oyun alanları ve eğlence merkezleri sunarak ailelerin çocukları ile keyifli zaman geçirmelerine olanak tanır.

Park Alanları: Alışveriş merkezi içinde geniş ve rahat bir otopark alanı bulunur.

VIP Hizmetler: Özel alışveriş danışmanlığı ve VIP odaları gibi kişiye özel hizmetler sunar.

Sağlık ve Güzellik: Güzellik ve sağlık hizmetleri sunan çeşitli dükkanlar ve klinikler yer alır.

Etkinlikler ve Organizasyonlar: Periyodik olarak düzenlenen konserler, sergiler ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerine eğlenceli ve kültürel deneyimler sunar.