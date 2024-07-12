İzmir Optimum Avm'de 15 Temmuz Anısına Sergi Açıldı

İzmir Valiliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı’nın 15 Temmuz hain darbe girişimi arşivinden seçilen fotoğraflarla hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi, Gaziemir Optimum AVM’de kapılarını açtı.

Katılım ve açılış töreni

Sergiye İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, İzmir Vali Yardımcısı Adem Arslan, İzmir Vali Yardımcısı Kamil Köten ve Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz katıldı. 38 fotoğrafın sergilendiği etkinlik, darbe girişiminin 8'inci yılı vesilesiyle İzmirlilere önemli anıları yeniden hatırlattı.

Vali Süleyman Elban’ın konuşması

İzmir Valisi Süleyman Elban, sergi açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümüne girildiğini belirterek, "8 yıl önce millet olarak tarihimizde emsaline az rastlanan büyük bir hainlik yaşandı. İnsanlığımızın canına kasteden, vatanımızın birliğine, bütünlüğüne, devletimizin varlığına kasteden, FETÖ hain örgütü tarafından sinsice 15 Temmuz gecesi büyük bir kalkışmada bulunuldu. Ancak Cumhurbaşkanımızın kararlı iradesi, milletimizin feraseti ve kahramanlığı sayesinde çok kısa bir süre içerisinde, 16 Temmuz sabahı olmadan bu hain kalkışma başarıyla püskürtüldü" dedi.

Hafızalardan silinmemesi için hazırlanan sergi

Vali Elban, serginin amacına değinerek şu ifadeleri kullandı: “Kalkışmada bulunanlar, milletimizin parasıyla alınmış tank, F-16 ve tüm ağır silahları sivil ve masum halkımızın üzerine yağdırmaktan çekinmediler. Elinde en ufak bir silahı ya da sopası olmayan, sadece yüreğinde iman ve vatan sevgisi olan milletimiz bu kalkışmayı durdururken 253 şehit verdi ve 2 binin üzerinde gazimiz oldu. Dolayısıyla, şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırasını yaşatmak ve hain girişimlere karşı özellikle genç nesillerimizin daha duyarlı olmasını sağlamak üzere bu sergiyi hazırladık. Anadolu Ajansımız tarafından o gün resimleştirilen çok özel kareler var. Ancak alan sınırlı olduğu için sadece bir kısmını sergileyebildik. İnşallah milletimiz bir daha böyle bir hain kalkışmayla karşılaşmaz.”

Konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesen Vali Elban ve beraberindekiler sergiyi gezerek, darbe girişiminin en kritik anlarını ve milletimizin kahramanca direnişini gözler önüne seren fotoğrafları inceledi.