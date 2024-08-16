İzmir Orman Yangını Rüzgarın Etkisiyle Tekrar Alevlendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle alevlerin geri harlanmasına neden oluyor. Müdahale çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yerleşim yerlerinde tahliyeler gerçekleştiriliyor ve yollar kapatılıyor.

Yangının yayılması engelleniyor

Yamanlar Dağı'nda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sürekli olarak yön değiştiriyor ve alevler geri harlanıyor. Doğançay mahallesinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar alevlendiği bildirildi. İzmir İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının genişlemesini engellemek ve kontrol altına almak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Karşıyaka ilçesindeki bazı bölgelerde evler tahliye ediliyor. Bölge halkı, güvenlik tedbirleri çerçevesinde bölgeden uzaklaştırılıyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramasını engellemek için büyük bir özveriyle çalışıyor.

Yangının etkisini artırmasıyla birlikte, bazı yollar kapatıldı ve bölgeye ulaşım zorlaştırıldı. Yetkililer, halkı bu durumdan haberdar ederek, acil durumlarda önlemler alınmasını ve gereksiz hareketlerden kaçınılmasını öneriyor.

Müdahalelere devam ediliyor

Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi devam ediyor. Ancak, rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması ve alevlerin sönmesi için zorlu koşullarla mücadele ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili birimler, yangının etkilerini minimize etmek ve halkın güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.