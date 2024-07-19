Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınların kontrol altına alındığını açıklamıştı. Buca’da dün saat 13.25’te başlayan yangın, hemen yanındaki Gaziemir ilçesine de sıçradı. İzmir’in merkez ilçeleri olan noktalarda büyüyen yangın, gece boyu devam etti.

Alevler evlere çok yaklaşınca, onlarca ev hemen tehlike nedeniyle tahliye edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı gece görüşlü helikopterler ve yer ekipleri, sabaha kadar mücadele etti. Orman ekiplerine; belediyelerin itfaiye araçları, emniyetin TOMA araçları da destek odu. Sabahın ilk ışıklarıyla da havadan müdahale devam etti. Yangın, 22 saat süren olağanüstü mücadeleyle güçlük kontrol altına alınabildi. Bölgede hala yer yer parlamalar devam ederken, helikopterler parlayan alanlara müdahale ediyor. Öte yandan, gece boyunca yanan alanlarda görüntülendi. Yüzlerce hektar alan küle dönerken, Sarnıç alanından çekilen görüntüler yürekleri yaktı.