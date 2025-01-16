İzmir Otobanı’nda Seferihisar dönüşü yakınlarında öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, mandalina yüklü bir tır devrildi. Tırın henüz belirlenemeyen bir sebeple yan yatması sonucu kasalar yola saçıldı ve otobanda trafik yoğunluğu oluştu.

Yola savrulan kasalar trafiği kilitledi

Kazanın ardından olay yerinde herhangi bir kurtarma ekibi bulunmadığı görülürken, yola saçılan mandalina kasaları araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Trafikte uzun kuyruklar oluşurken, ekiplerin bölgeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kazanın nedeni ve tır şoförünün durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yola saçılan kasaların temizlenmesiyle trafiğin normale dönmesi bekleniyor.