İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri'nden alınan bilgilere göre, Otoyol üzerindeki Pınarbaşı Kavşağı’ndan otogar yönüne doğru giden yol üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle orta ve sol şerit trafiğe kapatılmış durumda. Ekipler, kaza yapan araçları yol kenarına çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sebeple bölgede yaklaşık 1.5 kilometreyi bulan bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu güzergahı kullanmayı planlayan sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif rotaları değerlendirmeleri önemle tavsiye edilir. Yoğunluğun ne zaman sona ereceği henüz belirsiz.