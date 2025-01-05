İzmir Büyükşehir Belediyesi, Işıkkent’teki Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresini baştan sona yenileyerek, bölgeyi gece ve gündüz güzelliğiyle göz kamaştıran bir hale getirdi. Trafik düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla terminal çevresi, artık hem estetik hem de fonksiyonel bir yapıya büründü.

Yeşil doku ve estetik tasarım bir arada

Buca Onat Tüneli Projesi kapsamında yapılan bağlantı yolları, kavşak düzenlemeleri ve çevre düzenlemesiyle İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, adeta yeniden şekillendi. Çalışmalar kapsamında, viyadük ayaklarına sardırılan Arap yaseminleri, farklı bitki türleriyle zenginleştirilen peyzaj, terminal çevresini daha yeşil ve canlı hale getirdi. Ayrıca, görsel estetiği artırmak için yer örtücü bitkiler, çalılar ve ağaç türleri kullanıldı.

Aydınlatma ile geceye ışık tutuldu

Viyadük altında gerçekleştirilen aydınlatma çalışmaları, caddeyi ışıl ışıl hale getirdi. Sürdürülebilir ve dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılan bu düzenlemeler, sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda güvenlik açısından da önemli bir katkı sağladı.

Trafik sorunu çözüldü

Trafik sıkışıklığına neden olan kavşaklar ve bağlantı yolları üzerinde yapılan düzenlemeler, özellikle Kamil Tunca ve Kemalpaşa caddelerinde trafik akışını önemli ölçüde rahatlatmış durumda. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri, Yapı İşleri ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü bu proje, otogar çevresindeki ulaşımı daha konforlu ve güvenli bir hale getirdi.