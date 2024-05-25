İzmir Otogarı, uzun süredir devam eden tartışmaların ardından İZOTAŞ tarafından başlatılan bakım çalışmaları ile yenileniyor. Ana bina tamamen boyandı, tadilat işlemleri sürüyor.

Yap-işlet-devret modeliyle 1998'de hizmete açılan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, son aylarda kötü durumu nedeniyle eleştirilere konu olmuştu. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZOTAŞ'ın ihale süresinin dolmasına rağmen otogarı boşaltmadığını belirtmişti. Soyer'in yeni otogar projelerinin aksadığını söylemesi ve firmanın sözleşmenin uzatılması talebiyle açtığı dava, süreci uzatmıştı.

İZOTAŞ'ın Yenileme Projesi

Mahkemeye taşınan bu olayda, İZOTAŞ öncelik hakkını kullanarak İzmir Otogarında bakım çalışmalarına başladı. Ana bina tamamen boyanırken, tadilat işlemleri de devam ediyor. Tunç Soyer döneminde çıkmaza giren firma ve belediye arasındaki görüşmeler, yeni Başkan Cemil Tugay ile birlikte olumlu bir yönde ilerlemeye başladı. İZOTAŞ, "yerinde yenileme" önerisiyle büyükşehir heyetinin karşısına çıkacak ve otogarı etap etap yenilemeyi planlıyor. Çalışmaları aksatmadan, 2 buçuk yıl içerisinde terminali tamamen yenilemeyi hedefleyen İZOTAŞ, bu süreçle yeni bir sayfa açmak istiyor.