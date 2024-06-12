İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri'nin sosyal medya platformlarından yaptığı açıklama ile Otoyol üzeri Westpark AVM çıkışı Bornova istikametine doğru levha yenileme çalışması olacağı ve 45 dakika süreceğini belirtti.

Çalışma kapsamında gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, sağ şeridin trafiğe kapatıldığı bildirildi. Trafik, orta ve sol şeritlerden verilirken, çalışmanın tahmini 45 dakika süreceği ifade edildi. Sürücülerin olası yoğunluğa karşı dikkatli olması ve belirtilen güzergahı kullanması önemle vurgulandı.

Yapılan ön çalışmalar sonucunda, çalışma alanına geriye doğru 750 metrelik bir trafik yoğunluğunun oluştuğu gözlemlendiği aktarıldı. Yetkililer, bu noktada seyahat edecek olan sürücülerin zamanında hareket etmelerini ve alternatif güzergahları kullanmalarını önerdi.

Trafik akışının normal seyrine dönmesinin ardından, yenilenen levhaların sürücülere daha iyi bir yönlendirme sağlayacağı ve trafik güvenliğini artıracağı belirtildi. Bu tür çalışmaların, sürücülerin güvenliği ve konforu için düzenli olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.