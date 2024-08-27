İzmir'de otoyol ve ana arterlerde devam eden yol çalışmaları, sürücüleri etkileyen önemli trafik düzenlemelerine neden oldu. Karşıyaka Köprüsü, Çiğli, Çanakkale ve Karşıyaka istikametlerine seyahat edecek sürücülerin bu değişikliklere dikkat etmesi gerekiyor.

1- Karşıyaka Köprüsü - Çiğli İstikameti:

İzmir 1. Otoyol üzerinde, Karşıyaka Köprüsü’nden Çiğli istikametine doğru yapılan yol çalışmaları sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, orta ve sol şeritlerden sağlanıyor. Çalışmaların ilk aşaması olan sağ ve emniyet şeridindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından, çalışmalar orta ve sol şeritte devam edecek. Bu kapsamda, yol çalışmasının 15 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

2- Girne Bulvarı - Çiğli, Çanakkale İstikameti:

Girne Bulvarı’ndan Çiğli ve Çanakkale istikametine doğru olan katılım kolunda yapılan yol çalışmaları nedeniyle bu güzergah tamamen trafiğe kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergahları kullanarak seyahat etmeli. Çalışmaların, 15 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

3- Ankara Caddesi - Osman Kibar Kavşağı:

Ankara Caddesi üzerindeki Osman Kibar Kavşağı’ndan Karşıyaka istikametine doğru olan otoyol katılım kolu da yol çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu çalışmanın 16 Eylül 2024 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. Bu bölgede seyahat edecek olan sürücülerin, oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı önlem almaları önem arz ediyor.