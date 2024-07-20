İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan bilgilere göre, İzmir otoyolu üzerindeki Belkahve Tüneli'nde Akalan istikametine doğru seyir halindeyken bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, sağ şeridin trafiğe kapanmasına neden oldu.

Kaza sonrası, tünel içinde ve çevresinde 500 metre uzunluğunda bir araç kuyruğu oluştu. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.

Sürücülere uyarı

Güzergahı kullanacak olan sürücüler, yoğunluk ve kapalı şerit nedeniyle yavaş ilerleyeceklerini göz önünde bulundurmalı. Trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.