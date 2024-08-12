İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası, Kemalpaşa istikametinde yaklaşık 1 kilometrelik yoğunluğa neden oldu.

1 kilometrelik trafik yoğunluğu

Otogar'dan Kemalpaşa istikametine doğru seyir halinde olan araçlar, Vosmer mevkiinde meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle zor anlar yaşadı. Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemlerini alarak kazaya karışan araçları yol dışına çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatine

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı yavaşladı ve yaklaşık 1 kilometrelik bir trafik yoğunluğu oluştu. Bu güzergahı kullanacak sürücülere alternatif yolları değerlendirmeleri tavsiye edildi.