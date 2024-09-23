İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri’nden alınan bilgilere göre, Otoyol üzerinde Karşıyaka’dan Bornova yönüne ilerlerken Bayraklı yol ayrımına gelmeden bir trafik kazası meydana geldi. Kazadan dolayı araçlar emniyet şeridine alınırken, sağ şeritteki yağlanma nedeniyle bu şerit geçici olarak kapatıldı.

Olayın ardından kaza noktasından geriye doğru yaklaşık 1.5 kilometre boyunca trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Güzergahı kullanacak olan değerli yol kullanıcılarına duyurulur; dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri önemle tavsiye edilir.