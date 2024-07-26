İzmir Özdilek alışveriş merkezi nerede?
İzmir'in Balçova ilçesinde, İnciraltı Mahallesi, İnciraltı Caddesi No. 67, 35330 Balçova, İzmir adresinde yer almaktadır.
Nasıl ulaşılır?
Toplu taşıma ile:
İnciraltı Özdilek AVM'ye ulaşmak için 311, 480, 486, 510 ve 811 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz.
Yaya veya Bisikletle:
- Eğer yakın mesafedeyseniz, İnciraltı Caddesi boyunca yürüyebilir veya bisiklet kullanarak AVM'ye ulaşabilirsiniz.
İzmir Özdilek AVM de sunulan hizmetler nelerdir?
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Mağazalar: Giyim, elektronik, kozmetik, ev eşyaları ve daha birçok kategoride çeşitli mağazalar.
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Yiyecek ve İçecek: Fast food restoranları, kafeler, tatlıcılar ve geleneksel yemek sunan restoranlar.
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Sinema: Modern sinema salonları, en yeni filmleri izleme imkanı sağlar.
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Sosyal Alanlar: Dinlenme alanları, çocuk oyun alanları ve etkinlik alanları.
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Yardımcı Hizmetler: Müşteri hizmetleri, kayıp eşya ofisi, bebek bakım odaları ve ücretsiz Wi-Fi.
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Otopark: Alışveriş yaparken kullanabileceğiniz geniş bir otopark.
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Sağlık ve Güzellik: Kuaför, güzellik merkezi ve eczane gibi hizmetler.
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Çocuklar için: Çocuk oyun alanları ve etkinlikler.
İzmir Özdilek AVM, 10:00 - 23:30 saatleri arasında açık olup, Safahat Lokantası 12:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.