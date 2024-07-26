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İzmir Özdilek AVM, 10:00 - 23:30 saatleri arasında açık olup, Safahat Lokantası 12:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Çocuklar için: Çocuk oyun alanları ve etkinlikler.

Sağlık ve Güzellik: Kuaför, güzellik merkezi ve eczane gibi hizmetler.

Otopark: Alışveriş yaparken kullanabileceğiniz geniş bir otopark.

Yardımcı Hizmetler: Müşteri hizmetleri, kayıp eşya ofisi, bebek bakım odaları ve ücretsiz Wi-Fi.

Sosyal Alanlar: Dinlenme alanları, çocuk oyun alanları ve etkinlik alanları.

Sinema: Modern sinema salonları, en yeni filmleri izleme imkanı sağlar.

Yiyecek ve İçecek: Fast food restoranları, kafeler, tatlıcılar ve geleneksel yemek sunan restoranlar.

Mağazalar: Giyim, elektronik, kozmetik, ev eşyaları ve daha birçok kategoride çeşitli mağazalar.

Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na nasıl gidilir? Hangi aktiviteler yapılır?

Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na nasıl gidilir? Hangi aktiviteler yapılır?

Yaya veya Bisikletle:

İnciraltı Özdilek AVM 'ye ulaşmak için 311, 480, 486, 510 ve 811 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz.

Toplu taşıma ile:

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