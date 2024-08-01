İzmir Amerikan Koleji’nin tarihçesi ve modern eğitim anlayışı

İzmir Amerikan Koleji, 1878 yılında İzmir'de kurulan Türkiye'nin en eski özel eğitim kurumlarından biridir. İlk kurulduğunda yalnızca kız öğrencilere eğitim veren okul, zamanla karma eğitime geçerek hem kız hem de erkek öğrencilere hizmet vermeye başlamıştır. Başlangıçta azınlıklara yönelik bir okul olarak faaliyet gösteren İzmir Amerikan Koleji, Lozan Antlaşması sonrasında daha çok Türk öğrencileri kabul etmeye başlamıştır. 1986 yılında erkek öğrenci kabul ederek karma eğitime geçmiştir.

Okulun ilk yerleşkesi İzmir'in Basmane semtindeydi, ancak 1923 yılında Göztepe'deki yeni kampüse taşındı. Bugünkü Göztepe kampüsü, 1912-13 yıllarında satın alındı ve Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın zorlukları nedeniyle ancak 1923 yılında hizmete açılabildi.

Eğitim ve akreditasyon

İzmir Amerikan Koleji, eğitim dili olarak İngilizceyi kullanır ve ECIS (European Council of International Schools) ve CIS (Council of International Schools) tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca, öğrencilere IB (International Baccalaureate) diploma programı sunmaktadır.

Öğretim alanları

Okulun eğitim programında şu alanlar bulunmaktadır:

Türk Dili ve Edebiyatı

Sosyal Bilimler

İngilizce

Matematik

Fen Bilimleri

Yabancı Diller

Beden Eğitimi

Sanat

Bilgisayar

Kulüpler ve etkinlikler

İzmir Amerikan Koleji, öğrencilerine geniş bir kulüp ve komite seçeneği sunar. Öğrenciler, bu kulüpler aracılığıyla sosyal ve kültürel gelişimlerini destekler ve çeşitli uluslararası yarışmalara katılma fırsatı bulurlar.

Özellikle Model Birleşmiş Milletler (MUN) Kulübü okulun önemli bir parçasıdır ve birçok uluslararası konferansa katılarak öğrencilerin dünya sorunlarını tartışmalarını sağlar. Ayrıca, ACI Radio, ACI Live, Junior Achievement, GLOBE gibi birçok popüler kulüp de bulunmaktadır.

Kampüs ve tesisler

Göztepe kampüsünde çeşitli binalar ve tesisler bulunmaktadır:

Shepard Spor Salonu

Parsons, Hill Fen, Bristol, Beacon, West ve Taner binaları

Blake Kültür ve Tiyatro Merkezi

CO-OP: Okul Kantini

Greene İdari Bina, Amfitiyatro, Naomi Foster Medya Merkezi

Naomi Foster kütüphane medya merkezi

Kütüphane, öğrenciler, öğretmenler ve personel için geniş bir kaynak sunar. 50,751'den fazla kitap, dergi, gazete ve dijital materyal içerir. Ayrıca, öğrencilere araştırma yöntemleri üzerine bilgi verilir ve çeşitli kaynaklardan faydalanabilirler.

Yönetim ve başarılar

Okul, bir Amerikalı ve bir Türk müdür tarafından yönetilmektedir. Şu anda Türk Müdür Didem Erpulat ve Okul Müdürü Brad Bell görev yapmaktadır. İzmir Amerikan Koleji, uluslararası üniversitelerden kabul gören mezunlarıyla tanınır ve TÜBİTAK yarışmalarında da başarılar elde etmiştir. Ayrıca, CIS ve ECIS tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk okul olma özelliğine sahiptir.

İzmir Amerikan Koleji'nin konumu ve ulaşım yolları

Adres: İzmir Amerikan Koleji Göztepe Mahallesi, 3408/1 Sokak No:4, 35280 Göztepe, İzmir, Türkiye

Nasıl ulaşılır:

Özel Araçla: İzmir şehir merkezinden Göztepe'ye doğru yönlendiren tabelaları takip ederek veya navigasyon uygulamaları kullanarak doğrudan kampüse ulaşabilirsiniz. Göztepe semtinde geniş bir park alanı bulunmaktadır.

Toplu Taşıma ile: İzmir'de toplu taşıma seçenekleriyle de ulaşım mümkündür. Şehir içi otobüsler ve metro hattı üzerinden Göztepe'ye ulaşabilirsiniz. İzmirliler genellikle otobüs ve metro hatlarını kullanarak Göztepe'ye seyahat ederler. En yakın metro istasyonu Göztepe Metro İstasyonu'dur ve okuldan kısa bir yürüyüş mesafesindedir.

Taksi ile: İzmir'in çeşitli noktalarından taksiyle de okulun kapısına kadar kolaylıkla ulaşabilirsiniz.