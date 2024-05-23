İzmir Özel Sağlık Hastanesi, toplumu bilinçlendirme amacıyla düzenlediği 1'inci İnfertilite Okulu seminerinde, kısırlık ve kadın sağlığı konularında önemli bilgiler sundu.

Uzman hekimlerden ayrıntılı sunumlar

Seminerde, İzmir Özel Sağlık Hastanesi uzman hekimleri infertilite (kısırlık) hakkında detaylı bilgi verdi. Doç. Dr. Emre Başer, Doç. Dr. Demet Aydoğan Kırmızı, Prof. Dr. Ahmet Soylu, Embriyolog Handan Şendağ ve Klinik Psikolog Ebru Gürçay farklı konularda sunumlar yaptı ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Seminerde, çocuk sahibi olmanın insan hayatındaki en önemli ve anlamlı unsurlardan biri olduğu, ancak her zaman istenildiği gibi sonuçlanmadığı ifade edildi. Bu konuda toplumsal farkındalık ve bilinçlenmenin önemi vurgulandı.

Erkeklerde sperm kalitesindeki düşüş ve gelecek tahminleri

Toplantıda, çevresel faktörler, sigara, alkol kullanımı ve işlenmiş gıdalar gibi nedenlerle son 50 yıl içinde erkeklerin sperm kalitesinde ciddi bir düşüş yaşandığı belirtildi. Bu durumun devam etmesi halinde, 2060 yılından sonra doğal yolla çocuk sahibi olma ihtimalinin azalacağı ifade edildi.

Kişiye özel tedavi yöntemleri

İzmir Özel Sağlık Hastanesi hekimleri, "35 yaşın altındaki çiftlerde haftada iki defa korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl boyunca gebelik sağlanamıyorsa bu durum İnfertilite (Kısırlık) olarak adlandırılıyor. Burada tanı için hem erkek hem de kadının çeşitli testlerden geçmesi gerekiyor. Toplumda ilk önce 'kadının kısır olduğu' gibi yanlış bir algı var. Erkekler de aynı oranda risk taşıyor. Erkekler tedavi olmadığı için süreç uzayabiliyor. Tanı için spermiyogram, kadına ait hormonal testler, ultrasonografi ve HSG isteniyor. Tedavinin kişiye göre değiştiğini de unutmamak gerekiyor. İlk aşamada ovülasyon (yumurtlama) takibi ve ilişki zamanlaması ayarlanması sağlanıyor. Eğer başarılı olunmazsa ovulasyon stimülasyonu için aşılama tedavisi uygulanıyor. Bunda da başarılı olunmazsa tüp bebek tedavisiyle süreç devam ediyor. Son aşama olan tüp bebek tedavisinde son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte gebelik elde etme oranlarının daha da arttığı bildiriliyor. Özellikle embriyoskopta yapay zeka kullanımı gibi seçenekler de artık tedavide kullanılabiliyor" şeklinde bilgi verdi.

Ortak hedefe sabırla

Seminerde, infertilitenin ciddi bir toplum sağlığı problemi olduğunun ve tedavisinin hem fizyolojik hem de psikolojik yönleri bulunduğunun altı çizildi. Tedavi sürecinin uzman hekimler tarafından takip edilmesi gerektiği dile getirildi. Bu süreçte kadın ve erkeğin aynı anda uzmanlara başvurmasının tedavideki başarı oranını artırdığı belirtilirken, eşlerin birbirlerini destekleyerek ortak hedefe doğru sabırla ilerlemesi gerektiği vurgulandı.

Tedavi süreci sırasında erkeklerde sertleşme sorunları, erken veya geç boşalma, kadınlarda ise ağrılı cinsel ilişki, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunlarının görülebileceğini belirten uzmanlar, Özel Sağlık Hastanesi İnfertilite ve Tüp Bebek Kliniğinde gerektiğinde cinsel danışmanlık ve terapi desteklerinin sunulduğunu da ekledi.