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Kadınların aradığı her şey İzmir Park Kadın Kulübü'nde bulunurken, oyunlar, sürprizler ve doyasıya eğlence İzmir Park Çocuk Kulübü'nde sizleri bekliyor.

Sezonluk Kampanyalar: Yaz ve kış sezonlarına özel indirimler, fırsatlar ve özel etkinlikler.

Sağlık ve Spor Etkinlikleri: Fitness etkinlikleri, sağlık seminerleri, spor turnuvaları ve yürüyüşler.

Sosyal Sorumluluk Projeleri: Hayır kurumlarıyla iş birliği içinde düzenlenen bağış kampanyaları ve toplumsal projeler.

Kültürel Etkinlikler: Konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve diğer kültürel faaliyetler.

Moda ve Güzellik Etkinlikleri: Moda defileleri, güzellik ve bakım ürünlerinin tanıtıldığı etkinlikler, stil danışmanlığı.

Yiyecek ve İçecek Festivalleri: Gurmeler için farklı mutfaklardan lezzetleri deneme fırsatı sunan etkinlikler sunulmaktadır.

Çocuk Etkinlikleri: Çocuklara yönelik atölye çalışmaları, yüz boyama, eğlenceli yarışmalar ve animasyon gösterileri sunulmaktadır.

Alışveriş Çekilişleri: Belirli bir alışveriş tutarını geçen müşterilere çekilişle hediye kazanma fırsatları vermektedir.

Sadakat Programları: Üyelik kartları veya mobil uygulamalar aracılığıyla alışveriş yapanlara puan biriktirme, indirim kuponları veya özel teklifler sunulmaktadır.

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Yılbaşı ve Özel Gün Kampanyaları: Yılbaşı, sevgililer günü, kadınlar günü gibi özel günlerde mağazalarda indirimler, çekilişler ve hediyeler sunulmaktadır.

Bu minibüs hatlarıyla Yağhaneler durağındaki İzmir Park Alışveriş Merkezi’ne ulaşabilirsiniz.

Minibüs ile:

Otobüs ve Metro ile:

Özel Araç ile:

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