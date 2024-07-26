İzmir Park alışveriş merkezi nerede?
İzmir’in Konak ilçesinde, Eşrefpaşa Mahallesi, Eşrefpaşa Caddesi No:408 adresinde yer almaktadır.
Nasıl ulaşılır?
Özel Araç ile:
- İzmir Park, Eşrefpaşa Caddesi üzerinde, Eski İzmir ve Yeşillik Caddelerinin kesişim noktasındaki Yağhaneler Meydanı'nda yer almaktadır.
Otobüs ve Metro ile:
- Metro ile Üçyol durağında inip, buradan yaklaşık 7-8 dakikalık bir yürüyüşle İzmir Park'a ulaşabilirsiniz.
- Alternatif olarak, Konak Metro durağından 23, 193, 224 numaralı otobüs hatlarına veya Halkapınar Metro durağından 70, 80, 90 numaralı otobüs hatlarına binerek Yağhaneler durağındaki İzmir Park Alışveriş Merkezi’ne kolayca ulaşabilirsiniz.
Minibüs ile:
- Cennetçeşme-Limontepe-Eşrefpaşa hattı
- Evka1-Bozyaka SSK Hastanesi hattı
- Toki-Uzundere-Işıkkent hattı
- Kadifekale-Yeniçamlık-Uzundere-Toki hattı
Bu minibüs hatlarıyla Yağhaneler durağındaki İzmir Park Alışveriş Merkezi’ne ulaşabilirsiniz.
İzmir Park AVM de sunulan hizmetler nelerdir?
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Yılbaşı ve Özel Gün Kampanyaları: Yılbaşı, sevgililer günü, kadınlar günü gibi özel günlerde mağazalarda indirimler, çekilişler ve hediyeler sunulmaktadır.
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Sadakat Programları: Üyelik kartları veya mobil uygulamalar aracılığıyla alışveriş yapanlara puan biriktirme, indirim kuponları veya özel teklifler sunulmaktadır.
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Alışveriş Çekilişleri: Belirli bir alışveriş tutarını geçen müşterilere çekilişle hediye kazanma fırsatları vermektedir.
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Çocuk Etkinlikleri: Çocuklara yönelik atölye çalışmaları, yüz boyama, eğlenceli yarışmalar ve animasyon gösterileri sunulmaktadır.
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Yiyecek ve İçecek Festivalleri: Gurmeler için farklı mutfaklardan lezzetleri deneme fırsatı sunan etkinlikler sunulmaktadır.
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Moda ve Güzellik Etkinlikleri: Moda defileleri, güzellik ve bakım ürünlerinin tanıtıldığı etkinlikler, stil danışmanlığı.
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Kültürel Etkinlikler: Konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve diğer kültürel faaliyetler.
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Sosyal Sorumluluk Projeleri: Hayır kurumlarıyla iş birliği içinde düzenlenen bağış kampanyaları ve toplumsal projeler.
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Sağlık ve Spor Etkinlikleri: Fitness etkinlikleri, sağlık seminerleri, spor turnuvaları ve yürüyüşler.
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Sezonluk Kampanyalar: Yaz ve kış sezonlarına özel indirimler, fırsatlar ve özel etkinlikler.
Kadınlar ve Çocuklar İçin İzmir Park'ta Eğlence Dolu Günler!
Kadınların aradığı her şey İzmir Park Kadın Kulübü'nde bulunurken, oyunlar, sürprizler ve doyasıya eğlence İzmir Park Çocuk Kulübü'nde sizleri bekliyor.
İzmir Park AVM, genellikle 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.