Toplu Taşıma ile: İzmir şehir merkezinden otobüs veya metro kullanabilirsiniz. Metro hattı ile Bornova'ya ulaşabilir, ardından Bornova metro istasyonundan İzmir Park'a yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İzmir Park Bornova'ya ulaşmak için 314, 67, 111, 317, 966, 988, 358, 602, 608 ve 660 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz.