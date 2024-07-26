İzmir Park Bornova alışveriş merkezi nerede?
Doğanlar, Bornova ilçesinde bulunan Ankara Caddesi üzerinde, No. 192 adresi Bornova, İzmir adresinde bulunmaktadır.
Nasıl ulaşılır?
-
Toplu Taşıma ile: İzmir şehir merkezinden otobüs veya metro kullanabilirsiniz. Metro hattı ile Bornova'ya ulaşabilir, ardından Bornova metro istasyonundan İzmir Park'a yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İzmir Park Bornova'ya ulaşmak için 314, 67, 111, 317, 966, 988, 358, 602, 608 ve 660 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz.
-
Araç ile: İzmir şehir merkezinden özel aracınızla geliyorsanız, E-5 Karayolu'nu kullanarak Bornova'ya doğru ilerleyin. Bornova'nın merkezine geldiğinizde, İzmir Park Bornova'yı yönlendirme tabelaları veya GPS ile bulabilirsiniz.
İzmir Park Bornova da sunulan hizmetler nelerdir?
İzmir Park Bornova AVM, gelişen beceriler, renkli etkinlikler ve gülen yüzlerle dolu bir deneyim sunmaktadır.
- Moda, teknoloji, ev eşyaları ve kişisel bakım ürünleri satan birçok mağaza.
- Çeşitli restoranlar, kafe ve fast-food zincirlerinden oluşan yeme-içme alanları.
- Modern sinema salonlarında son çıkan filmleri izleme imkanı.
- Çocuklar için eğlenceli ve güvenli oyun alanları.
- Konserler, sergiler, atölye çalışmaları ve sezonluk etkinlikler için alanlar.
- Sağlık ve spor aktiviteleri için donanımlı bir fitness merkezi.
- Geniş ve güvenli otopark alanları.
- Kuaför, güzellik merkezi ve sağlık danışmanlık hizmetleri.
- Sanat galerileri, kitap imza günleri ve kültürel seminerler gibi kültürel etkinlikler.
İzmir Park Bornova AVM genellikle her gün 10:00 ile 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.