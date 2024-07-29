Paşalimanı Koyu: Çeşme’nin turkuaz cazibesi

Çeşme'nin gözde plajlarından biri olan Paşalimanı, Çeşme merkezine 20, Ilıca'ya ise sadece 7 kilometre mesafede bulunuyor. Plajın suyu, göz alıcı bir turkuaz renge sahip ve en büyük avantajlarından biri ise suyun hem ılık hem de oldukça sığ olması. Öyle ki, 100-150 metreye kadar gidebilirsiniz ve su hala belinizi geçmiyor. Su, derinleşmeye başladığında bile hemen tekrar sığlaşabiliyor. Dalgalı deniz ve rahat erişim, Paşalimanı Plajı bazen dalgalı olabiliyor. Plaja vardığınızda, koyu yeşil renkte bir kulübe göreceksiniz; bu alan araç park etmek için oldukça uygun. Kulübenin yanındaki merdivenlerden plaja kolayca inebilirsiniz. Merdivenlerin olduğu yer kayalık olmasına rağmen, birçok kişi bu kayalardan denize girmeyi tercih ediyor. Kayaların ardından yumuşacık kumlarla kaplı plaja ulaşabilirsiniz.

Paşalimanı Plajı: Çocuklar için sığ ve temiz deniz keyfi

Paşalimanı Plajı, hem çakıl hem de kumlu alanlardan oluşan bir yapıya sahip. Çakıl taşlarını sevmeyenler için plajda bir atlama iskelesi de bulunuyor. Çevrede kamp alanları olduğu için zaman zaman çevre kirliliği yaşanabiliyor; ancak, bu sorun Belediye tarafından düzenli olarak temizleniyor.

Deniz suyu genellikle ılıktır ve turkuaz renginin en açık tonlarına sahiptir. O kadar temizdir ki, suyun içinde kendi gölgenizi rahatlıkla görebilirsiniz. Bu bölgedeki diğer plajlarda da turkuaz renk yaygın, ama Paşalimanı’ndaki ton gerçekten etkileyici.

Deniz seviyesi oldukça sığ, bu yüzden çocuklu aileler ve yüzmeyi yeni öğrenenler için ideal. Ancak, çocuklarınızın rahat edebilmesi için deniz ayakkabısı getirmenizi tavsiye ederiz, çünkü çakıl taşları zaman zaman rahatsızlık verebilir.

Paşalimanı Plajı'na nasıl gidilir? Yol tarifi ve ulaşım seçenekleri

Özel Araçla Ulaşım: İzmir Boyalık Plajı hangi özelliklere sahip, nasıl gidilir? Yol Tarifi: Çeşme merkezinden Paşalimanı Plajı'na ulaşmak için Ildırı yolunu takip edebilirsiniz. Yol boyunca yönlendirme tabelaları size rehberlik edecektir. Park Alanı: Plajın yakınında, koyu yeşil renkli bir kulübenin bulunduğu bir park alanı var. Burada aracınızı park edebilirsiniz. Kulübenin yanındaki merdivenlerden plaja inebilirsiniz.

Toplu Taşıma: Minibüsler: Ilıca ve Çeşme Merkez'den hareket eden minibüsleri kullanarak Paşalimanı Plajı’na ulaşabilirsiniz. Minibüsler genellikle düzenli aralıklarla çalışır ve plaja yakın bir durakta inebilirsiniz.

Taksi veya Rideshare Servisleri: Çeşme merkezden veya yakın bölgelerden taksi veya rideshare servisleri kullanarak doğrudan Paşalimanı Plajı’na ulaşabilirsiniz.

