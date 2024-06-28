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"Otoyol üzeri Pınarbaşı kavşağı mevkii Buca istikametine sol şerit üzerinde trafik kazası meydana gelmiştir. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridine çekilmiş olup, kaza sebebiyle yaklaşık 1.5 km'lik bir trafik yoğunluğu oluşmuştur. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edilmektedir. Güzergahı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur."

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

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