İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri, Otoyol üzerinde Pınarbaşı kavşağı mevkii Buca istikametine sol şeritte gerçekleşen trafik kazasını duyurdu.
Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Otoyol üzeri Pınarbaşı kavşağı mevkii Buca istikametine sol şerit üzerinde trafik kazası meydana gelmiştir. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridine çekilmiş olup, kaza sebebiyle yaklaşık 1.5 km'lik bir trafik yoğunluğu oluşmuştur. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edilmektedir. Güzergahı kullanacak olan sayın yol kullanıcılarımızın bilgisine sunulur."
Kaynak: Haber Merkezi